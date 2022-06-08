«Развал фундамента империи». Что означают перебрасывания сил России между разными направлениями фронта — интервью с военным экспертом 8 июня, 22:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською ВСУ успешно сдерживают оккупантов на Донбассе (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

То, что россияне перебрасывают силы с одного направления фронта на другое и не могут начать наступление, свидетельствует о начале развала силового потенциала России, рассказал Радио НВ Олег Жданов, военный эксперт.

— Вновь в информационном пространстве появилась тема того, чтобы Украина получила от Израиля «Железный купол». Не просто получила, а купила. Мы помним, что тема о «Железном куполе» была в самом начале войны, много говорилось о том, насколько эффективна эта система ПВО для Украины. Так что давайте больше поговорим об этом. Нужно ли оно нам? И будет ли оно эффективно?

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— Действительно, оно эффективно. Сегодня, вероятно, из всех систем противоракетной обороны наибольшая эффективность у системы «Железный купол». Она составляет больше 90%. Это первый момент. И второй момент. Да, действительно она нужна. Не смотря на то, что она является тактическим звеном, то есть система ближнего радиуса действия, но все равно она нужна. Она закрывает либо полосу шириной 140 км, то есть с радиусом 70, а в высоту четыре километра. Или он может полностью прикрыть небольшой город площадью, допустим, до 150 квадратных километров.

— Если мы говорим о том, что мы просим Израиль его нам продать, то есть это значит, что у них должно быть много этих систем противоракетной обороны. Как вы думаете, можно ли вообще купить у них это?

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