«Разговоры останутся разговорами». Почему для замены Залужного нет никаких оснований — Рахманин 26 августа, 11:25 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и заместитель министра обороны Анна Маляр (Фото:instagram.com/annamaliar)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится на своем месте и, несмотря на слухи, будет занимать его до конца войны, убежден народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета ВР Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Таким мнением Рахманин поделился в интервью НВ, комментируя слухи о якобы существующей вероятности перевода Залужного на другую должность.

В ответ на это нардеп выразил уверенность, что и президент Зеленский, и главнокомандующий ВСУ «находятся на своих местах».

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«И то, что они находились на этих местах в начале войны — это один из тех факторов, которые позволили нам достаточно быстро овладеть ситуацией на фронте и остановить нашествие. Это мое субъективное, но глубокое, совершенно искреннее убеждение. И я искренне убежден, что они на своих постах и останутся до нашей победы», — заявил Рахманин.

Он напомнил, что любая кадровая замена военного во время войны — это экстраординарное событие, для которого должны быть серьезные и глубокие основания.

«Условно говоря, командующего вооруженными силами во время войны следует менять тогда, когда нет другого варианта. Мне кажется, я думаю, что со мной согласится абсолютное большинство украинцев, нет никаких оснований ни формальных, ни неформальных для того, чтобы такая кадровая перестановка, ротация происходила», — отметил Рахманин.

Комментируя предположение о том, что между Зеленским и Залужным есть определенные противоречия, Рахманин сказал: «Я не присутствую при их разговорах, поэтому не могу этого утверждать, но подозреваю, что такие трения возможны. Как в принципе возможны трения между любыми должностными лицами, а в такой сложной эмоционально вещи как война наверняка они возникают. Но я еще раз говорю, я не вижу оснований для того, чтобы такая ротация происходила и не вижу никаких оснований для того, чтобы это произошло».

Нардеп выразил твердое убеждение, что Залужный останется на своем месте, потому что так считают и военные. «Я думаю, что и на своем месте президент Зеленский, они оба достойно вели себя в начале войны, благодаря их личным усилиям, в частности, ситуация выровнялась в самые сложные дни и недели российского нашествия. Поэтому я думаю, что эти разговоры останутся разговорами, искренне в это верю», — резюмировал Рахманин.

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