Нардеп заявил, что трое заместителей Резникова написали заявления об отставке. Дейнега опроверг 6 сентября, 12:15 Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

Трое заместителей бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова написали заявления об отставке. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в среду, 6 сентября.

По его словам, речь идет о заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге, заместителе по вопросам европейской интеграции Андрее Шевченко и заместителе Владимире Гаврилове.



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В то же время Дейнега отверг эту информацию, заявив, что «хочет закончить начатое в Минобороны», а его отставка стала бы для кого-то возможностью «ослабить одно из ключевых ведомств в государстве в свою пользу».

«Я знаю что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. Потому что за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали: меня снимут, если не стану более договороспособным. Но я не планирую становиться и идти на компромиссы с совестью. Кадровой политикой МО занимаются не в телеграмме. Поэтому, думаю, что мы с новым министром разберемся, и тогда я сам все сообщу. Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга. И нужно время, чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии», — написал он в Facebook.

В преддверии Верховная Рада поддержала отставку Резникова. Претендентом на должность главы Минобороны является эксглава Фонда госимущества Рустем Умеров. За его кандидатуру парламент будет голосовать сегодня.

Накануне Верховная Рада поддержала отставку Резникова. Претендентом на должность главы Минобороны является экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. За его кандидатуру парламент будет голосовать сегодня.

Почему Алексея Резникова уволили

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По данным расследования, по дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

4 сентября Резников написал заявление об отставке.