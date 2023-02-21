Резников прокомментировал назначение новых заместителей: Несомненное усиление 21 февраля, 18:11 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал назначение новых заместителей — основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнеги и бывшего посла в Канаде Андрея Шевченко.

«Новые заместители — done… Это несомненное усиление команды министерства. Впереди еще много вызовов и кропотливой работы!» — написал он в Facebook.



Виталий Дейнега сообщил в Facebook, что приступает к обязанностям со среды, 22 февраля. Он заявил, что его работа с подчиненными будет строиться на трех принципах: «честность, субординация и конкуренция». Дейнега также поблагодарил офицеров, которые помогли ему наработать начальную стратегию и определить проблематику.

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«Министерство обороны Украины станет ближе к солдату и его потребностям в вопросах цифровизации и того, что она может дать», — подчеркнул основатель Повернись живим.

Алексей Резников ранее сказал, что к обновлению команды Минобороны его призвал президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров во вторник, 21 февраля, назначил Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко заместителями министра обороны Алексея Резникова. 14 февраля правительство назначило первым замминистра обороны командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка.

До этого появилась информация о возможной отставке самого Резникова — на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.



5 февраля СМИ написали, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.



15 февраля Резников рассказал, что по решению президента останется в должности министра.

