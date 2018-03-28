Дети и пропаганда. МИД просит Германию отреагировать на новый вояж ее соотечественников в Крым

Генеральное консульство Украины в Мюнхене обратилось за официальными разъяснениями в связи с привлечением детей к политическим акциям в оккупированном Крыму к обербургомистра города Аугсбург Курту Гриблю.

Украинский консул Юрий Ярмилко в письме прислал просьбу "жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям".

В целом украинские дипломаты возмущены фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины.

Россия организовала на оккупированном полуострове так называемую "академию детской народной дипломатии". Именно для участия в этой инициативе в Крым прибыло 17 несовершеннолетних граждан Германии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что визит группы детей из Германии в оккупированный Россией Крыму был организован пропагандистами Кремля.