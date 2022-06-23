«Это будет самоубийство». Попробуют ли россияне провести десантную операцию в направлении Одессы — интервью с исследователем CIT 23 июня, 08:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте (Фото:Крым.Реалии)

Попытка Черноморского флота РФ провести десантную операцию возле Одессы будет означать фактическое самоубийство для флота оккупантов, рассказал Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team.

— Самые громкие темы сейчас — то, что произошло на газодобывающих вышках и на Змеином. Начнем со Змеиного: понимаете ли вы, те удары, которые наносили Вооруженные силы Украины по Змеиному, они были успешными? Россия утверждает со своей стороны, что они вроде бы все отбили. Что вы видите?

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— Сейчас мы не видим каких-либо открытых источников, которые могли бы проверить эту информацию. К примеру, если посмотреть на данные спутниковых снимков NASA, отслеживающих пожары, мы видим пожар на тех координатах, где расположены вышки, но не на острове Змеином. Чтобы оценить, что там действительно произошло, нужны современные актуальные спутниковые фотографические снимки, будем ждать их.

— Какое их стратегическое значение было, что там могло быть? По разным данным, говорили о том, что их могли использовать в качестве баз для морской пехоты, морского спецназа Черноморского флота. Знаете ли вы что-нибудь об этом?

— Я видел также сообщение, что там находится какое-то оборудование радиоэлектронной разведки, какие-то радары. Это, по моему мнению, более вероятно сейчас. Мы уже знаем, что у российского Черноморского флота проблемы с противовоздушной обороной после уничтожения крейсера Москва, именно поэтому на российских судах сейчас передвигаются с комплексами Тор на борту. Мы видели, что один из таких был потоплен, на буксире Василий Бех тоже был такой комплекс. Я предполагаю, что некоторые средства ПВО также могут быть там оборудованы.

— На этих вышках. Со стороны ВСУ не было никаких сообщений, как именно ударили по этим вышкам, понятно, что мы можем только немножко спекулировать на этой теме. Есть итальянский военный эксперт Томас Тейнер, он даже предположил, что по этим вышкам Украина ударила HIMARS, что это первое боевое применение американских M42 HIMARS Украиной. Как вы думаете, если посмотреть на это с точки зрения практики, чем Украина могла бы ударить по таким вышкам и предполагаете ли вы то, что HIMARS уже на территории Украины?

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