Вряд ли Украине нужны 400 улиц Пушкина. Ткаченко о необходимости дерусификации в Украине 29 сентября, 16:25 Демонтаж памятника Алексанру Пушкину в Жидачове Львовской области, 11 апреля (Фото:zhidachiv-miskrada.gov.ua)

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко в интервью НВ заявил о необходимости дерусификации Украины.



«Преимущественно за эти вопросы отвечают местные власти — собираются эксперты, приходят между собой к какой-то точке зрения, принимают взвешенное решение, согласно которому происходит либо переименование улиц, либо перенос памятников в условные места [хранения] советских или имперских памятников», — сказал Ткаченко НВ.

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Он отметил, что для того, чтобы этот процесс проходил в рамках закона Минкульт собрал экспертную комиссию по преодолению последствий русификации и тоталитарного советского наследия.

«Коллеги проработали алгоритм, опубликованный на сайте министерства, как это переименование или перенос памятников должно происходить. В нескольких случаях мы высказывали нашу точку зрения по поводу памятника Екатерине II [в Одессе] или памятника Петру I в Полтаве. Но окончательное решение должно принимать население», — объяснил министр.

При этом Ткаченко подчеркнул, что «вряд ли Украине нужны 400 улиц Пушкина или несколько десятков улиц Александра Суворова, Валерия Чкалова и других» и высказал мнение, что эти названия появились в украинских городах из-за попытки советских властей таким образом «закрепить за собой территорию».

«Поэтому избавляться от такого наследия очевидно нужно», — констатировал министр.

Он добавил, что в некоторых городах, где «тот же Пушкин жил и много работал, как, например, в Одессе» «может остаться какая-то улица Пушкина», однако таких названий не должно быть в городах не имеющих к писателю никакого отношения.

«Если посмотреть на названия улиц, которые недавно были переименованы в Киеве (для меня это тоже было удивительно), то увидите там 1-й переулок Лермонтова, 2-й переулок Лермонтова и улица Лермонтова. И таких случаев, к сожалению, очень много», — отметил Ткаченко.

После начала полномасштабной войны в Украине началась новая волна декоммунизации и дерусификации.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни.

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в конце апреля дерусификацию и декоммунизацию поддерживают более 65% украинцев.