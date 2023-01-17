«Нужно забирать гражданство». Политолог Давидюк назвал Деркача и Новинского российскими шпионами 17 января, 13:37 Андрей Деркач (слева) и Вадим Новинский (справа) (Фото:Андрій Деркач via Facebook, Вадим Новинский via Facebook)

Политолог Николай Давыдюк в интервью NV назвал Андрея Деркача и Вадима Новинского российскими шпионами.

"Когда Деркач ездил на все дни рождения Юрия Луценко и все знали, что это шпион у прокурора сидит на дне рождения, то явно Луценко его наказывать не собирался, а кадров Луценко осталось в прокуратуре с головой", - отметил Давыюк в интервью NV.

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По словам политолога, «все же знают, кто российские шпионы, но вот, мол, не все так однозначно, за руку их не ловили».

«Ну извините, участие Деркача в выборах США — это не диверсионная деятельность против Украины? А потом говорят: почему [президент США Джо ] Байден не едет в Украину?», — задал он риторический вопрос.

Также Давыдюк заявил, что российским шпионом является бывший нардеп Вадим Новинский.

«А где Новинский? Что это, не российский шпион, приехавший курировать церковь, и во времена Януковича получил из его рук паспорт? И в Петербург летал перед войной каждый день, и в Кремль», – напомнил политолог.

Он подчеркнул, что у работающих в Россию депутатов «надо забирать гражданство, выбрасывать их за борт, накладывать санкции, чтобы они не имели доступа к деньгам».

«Да, сейчас говорят, что их надо было бы уголовно наказать. Но вы кого-то наказали за эти 30 лет? Вы даже деньги Януковича не забрали за 8 лет», — добавил Давыдюк.

13 января Рада лишила депутатских мандатов Андрея Деркача вместе с Виктором Медведчуком, Ренатом Кузьминым и Тарасом Козаком. Также мандата лишили нардепа Андрея Аксенова. Ранее он подал соответствующее заявление.

10 января Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства.

15 сентября 2022 года Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно не подлежит обжалованию.

По данным СБУ, с начала полномасштабной войны РФ против Украины продолжается досудебное расследование по 70 уголовным делам в отношении функционеров ОПЗЖ, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

9 июля 2020 года Деркач обнародовал записи, на которых, по его словам, якобы записаны переговоры Петра Порошенко с Джо Байденом, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам нардепа, эти аудиоматериалы ему передали «журналисты-расследователи».

19 мая Деркач опубликовал записи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Сам Порошенко заявил, что так называемые пленки Деркача – это очередной выстрел фейк со стороны России с целью разрушить двухпартийную поддержку Украины в США.

10 сентября 2020 года США ввели персональные санкции против Деркача за вмешательство в избирательный процесс. По данным Вашингтона, он поддерживает тесные связи с российской разведкой и к тому моменту уже более десяти лет был активным российским агентом.

11 марта 2020 года нардепы от ОПЗЖ посетили заседание Госдумы РФ в рамках «создания рабочей группы парламентариев стран нормандской четверки».

Незадолго до этого российский диктатор Владимир Путин провел в Москве встречу с на тот момент главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В Верховной Раде заявили, что поездка нардепов от ОПЗЖ в Россию прошла по собственной инициативе политической силы.

6 июля 2022 года Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от депутатского мандата и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении УПЦ [московского патриархата] и восстановлении разрушенных храмов». Рада досрочно прекратил его полномочия 8 июля. В апреле 2020 года Новинского рукоположил в сан диакона митрополит УПЦ МП Онуфрий.

В ноябре 2022 года в СБУ заявляли, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

О введении санкций СНБО против Новинского и наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) стало известно 2 декабря 2022 года.

В январе 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под санкции попали активы Новинского и митрополита Павла.