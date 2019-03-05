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"Дерь*огедон". В Сети набирает популярность клип ТИК о президентских выборах в Украине - видео

Вчера, 14:30
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Скриншот с видео ТИК/YouTube

В клипе присутствуют отсылки к реальным кандидатам в президенты

Среди интернет-пользователей набирает популярность музыкальный клип группы ТИК на песню Циклоны, посвященный президентским выборам в Украине.

Всего за пять дней юмористический ролик о ЧП на избирательном участке в одном из сел страны собрал более миллиона просмотров.

По сюжету клипа, накануне выборов там произошел прорыв канализации, из-за чего судьба избирательного процесса легла на плечи местного ассенизатора.

При этом как сам клип, так и композиция, на которую он снят, изобилуют разными аллюзиями на реальных кандидатов, претендующих на президентский пост.

"Циклоны - это гротескная форма происходящего в нашей стране накануне выборов. Если вы хотя бы раз не улыбнетесь в течение нашего видео Циклоны, обещаю вам вернуть доллар по восемь. А если серьезно, относитесь к выборам как к развлечению, а как к ответственной миссии. Потому что сейчас от каждого из нас зависит ассенизация политических процессов в нашей стране и добра погода", - отметил лидер группы Виктор Бронюк.

Теги:   Музыка Юмор Клип Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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