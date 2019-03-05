"Дерь*огедон". В Сети набирает популярность клип ТИК о президентских выборах в Украине - видео
Среди интернет-пользователей
набирает популярность музыкальный клип группы ТИК на песню Циклоны, посвященный президентским выборам в Украине.
Всего за пять
дней юмористический ролик о ЧП на избирательном участке в одном из сел страны
собрал более миллиона просмотров.
По сюжету клипа,
накануне выборов там произошел прорыв канализации, из-за чего судьба
избирательного процесса легла на плечи местного ассенизатора.
При этом как сам
клип, так и композиция, на которую он снят, изобилуют разными аллюзиями на
реальных кандидатов, претендующих на президентский пост.
"Циклоны -
это гротескная форма происходящего в нашей стране накануне выборов. Если вы
хотя бы раз не улыбнетесь в течение нашего видео Циклоны, обещаю вам вернуть
доллар по восемь. А если серьезно, относитесь к выборам как к развлечению, а
как к ответственной миссии. Потому что сейчас от каждого из нас зависит
ассенизация политических процессов в нашей стране и добра погода", -
отметил лидер группы Виктор Бронюк.