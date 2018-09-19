Депутаты проголосовали за обновление ЦИК. Кто туда может войти и справедливое ли распределение кандидатур от фракций

В парламенте надеются на смену состава комиссии уже 20 сентября

Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. За соответствующий законопроект проголосовали 236 народных депутатов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Таким образом, все фракции и группы парламента будут иметь своих представителей в ЦИК, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Именно он выступил с инициативой увеличить состав Центризбиркома.

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20 сентября можно будет изменить состав комиссии, добавил Парубий.

Принцип пропорционального представительства

Некоторые из представителей Блока Петра Порошенко отнеслись к такому изменению в законодательстве достаточно скептически. Как отметил представитель БПП Иван Винник, а не придется ли снова менять закон после следующих парламентских выборов.

"Сейчас 6 фракций в парламенте, пропорциональное представительство по отношению к 6 фракциям. А что будет, когда в 2019 году будет 8 фракций. Теоретически может работать адаптивная модель, когда по количеству фракций в парламенте формируется состав ЦИК", - сказал Винник.

Однако сам он во время голосования за проект Парубия ожидаемо отдал свой голос "за".

Большинство от БПП

Президент Петр Порошенко хочет иметь большинство членов ЦИК от своей фракции, отметила народный депутат от Батькивщин Алена Шкрум.

Кандидатуры от Оппозиционного блока в ЦИК не предусмотрено

Она напомнила, что в соответствии с законодательством каждая фракция должна быть представлена ​​в ЦИК пропорционально. Ранее кандидатура от Оппозиционного блока так и не была подана. Зато от БПП было на одну кандидатуру больше.

"Поскольку Порошенко отказывается иметь меньше, чем полное большинство своих членов, Парубию пришлось выходить из ситуации с предложением увеличить состав ЦИК", - отметила Шкрум.

ЦИК является конституционным органом, и ее состав законодательно определен в размере 15 человек не просто так, добавила депутат.

Увеличение расходов

По мнению заместителя главы ЦИК Андрея Магеры, увеличение членов ЦИК потребует дополнительных расходов из бюджета, несмотря на то, что в пояснительной записке об этом не идет речи.

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Закон об увеличении количества членов ЦИК оперативно передадут на подпись президента, а в среду опубликуют. В четверг парламент назначит новых членов ЦИК, спрогнозировал глава Центра политических студий и аналитики Эйдос Виктор Таран. Хотя это удовлетворит не всех ключевых игроков.

"Наибольшее количество членов ЦИК будет представлено ​​от БПП и Народного фронта. Мы услышим много обвинений в сторону этих политических сил, потому что они хотят установить контроль над ЦИК", - сказал Таран.

Условие Оппоблока

Оппозиционный блок проголосует за новое представление на членов ЦИК в четверг только в том случае, если будет сохранен квотное распределение для партий, представленных в парламенте, сообщил народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Павленко. Оппоблок, согласно этому принципу, претендует на два места в Центризбиркоме.

В июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК. В феврале 2017 года - срок и 13-го члена комиссии. Зимой этого года президент Петр Порошенко внес в парламент представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Он учел кандидата от партии Батькивщина. Вопрос по кандидатуре от Оппозиционного блока тогда решили согласовывать отдельно.

Кто может войти в новый состав ЦИК

Среди рекомендованных в состав ЦИК юристы, судьи, народные депутаты и бывшие руководители народных депутатов. В частности, судья Дарницкого районного суда Алла Басалаева. Ее выдвинула группа Возрождение.

Увеличение членов ЦИК потребует дополнительных расходов из бюджета

От Народного фронта на должность членов ЦИК претендуют заместитель министра юстиции Наталья Барнацкая, действующий народный депутат Наталия Ефремова, юрист Леонтий Шепилов. Блок Петра Порошенко поддерживает Михаила Вербенского, который имеет более 40 лет опыта работы в органах внутренних дел.

От президентской фракции на должность членов ЦИК также претендуют работник комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, бывшие помощники народных депутатов Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, адвокат Олег Конопольский.

Батькивщина выдвинула кандидата юридических наук Андрея Евстигнеева. Кандидат в ЦИК от Самопомичи директор по развитию Интер ньюз Украины Евгений Радченко. От Воли народа президент Украинской арбитражной ассоциации Ольга Слипачук. От Радикальной партии Олега Ляшко народный депутат Татьяна Юськова.