Принят за основу. Верховная Рада поддержала законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения 3 ноября, 15:26 Верховная Рада приняла за основу законопроект 8081 (Фото:НВ)

В четверг, 3 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект 8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

За проголосовало 330 депутатов.



Документ предусматривает возможности предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более десяти календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Напомним, что все плановые отпуска во время военного положения для военнослужащих отменены. Некоторым военнослужащим давали несколько дней отпуска, однако, в общем, все вынуждены быть на фронте месяцами.