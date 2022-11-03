Принят за основу. Верховная Рада поддержала законопроект о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения

3 ноября, 15:26
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 8081 (Фото:НВ)

Верховная Рада приняла за основу законопроект 8081 (Фото:НВ)

В четверг, 3 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект 8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желизняк в Telegram.

За проголосовало 330 депутатов.

Документ предусматривает возможности предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более десяти календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Напомним, что все плановые отпуска во время военного положения для военнослужащих отменены. Некоторым военнослужащим давали несколько дней отпуска, однако, в общем, все вынуждены быть на фронте месяцами.

https://www.youtube.com/watch?v=sFIt1UnGfuc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Верховная Рада Отпуск Война России против Украины

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