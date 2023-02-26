Депутаты предлагают назвать одну из улиц в Киеве в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Монастырского 26 февраля, 21:58 В Киеве может появиться улица в честь Дениса Монастырского (Фото:МВД)

Депутаты Верховной рады собирают подписи под обращением к столичным властям с предложением назвать один из топонимов города в честь министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале нардеп от Слуги народа Галина Янченко.

В обращении депутаты предлагают переименовать в честь Монастырского переулок Виноградный, расположенный у здания МВД в Киеве, чтобы отметить его вклад в развитие Украины, укрепление системы МВД и поддержку обороноспособности государства.

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По словам Янченко, парламентарии собрали 150 подписей под обращением в киевское самоуправление.

«На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу», — отметила нардеп.

18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее на Харьковщину.

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В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.