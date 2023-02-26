Депутаты предлагают назвать одну из улиц в Киеве в честь погибшего в авиакатастрофе главы МВД Монастырского
В Киеве может появиться улица в честь Дениса Монастырского (Фото:МВД)
Депутаты Верховной рады собирают подписи под обращением к столичным властям с предложением назвать один из топонимов города в честь министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибшего в результате авиакатастрофы в Броварах 18 января.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале нардеп от Слуги народа Галина Янченко.
В обращении депутаты предлагают переименовать в честь Монастырского переулок Виноградный, расположенный у здания МВД в Киеве, чтобы отметить его вклад в развитие Украины, укрепление системы МВД и поддержку обороноспособности государства.
По словам Янченко, парламентарии собрали 150 подписей под обращением в киевское самоуправление.
«На следующей неделе планирую встретиться с киевскими властями по этому вопросу», — отметила нардеп.
18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось девять человек, в том числе руководство МВД Украины, летевшее на Харьковщину.
В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего погибли 14 человек, в том числе все девять, находившиеся в вертолете, и пять человек на земле, из них один ребенок.
В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.