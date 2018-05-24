Депутаты отложили создание Антикоррупционного суда на лето

В Верховной Раде Украины решила отложить до следующей пленарной недели принятие проекта закона о Высшем антикоррупционном суде № 7440.

Как передает Lb.ua, на сегодняшнем заседании народные депутаты сумели рассмотреть 1273 из 1927 правок в проект закона.

"Нужно понять, когда мы сможем принять решение. Это будет уже на следующей неделе. Или во вторник (5 июня) после обеда, или в четверг (7 июня) утром... Я думаю, это может быть и в четверг утром, чтобы была мобилизация", - сказал спикер Рады Андрей Парубий во время закрытия вечернего заседания парламента .

По данным издания, все поправки к проекту были отклонены. В зале нет 226 голосов, чтобы принять любое решение.

Напомним, что 1 марта нардепы в первом чтении проголосовали за законопроект о Высшем антикоррупционном суде. 23 мая Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Создание высшего специализированного суда в системе судоустройства предусмотрено судебной реформой.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.