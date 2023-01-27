«Батальон Дубай». Ряд нардепов от ОПЗЖ во время войны уехали из Украины в ОАЭ — расследование УП 27 января, 12:19 Журналисты отмечют, что в ОАЭ не интересуются происхождение средств прибывающих туда иностранцев (Фото:Скриншот видео УП)

СМИ выяснили, что некоторые из народных депутатов от запрещенной прокремлевской партии ОПЗЖ решили отсидеться во время войны РФ против Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщается в расследовании Украинской правды «Батальон Дубай. Кто скрывается в Персидском заливе».

Согласно ее данным, с началом полномасштабного российского вторжения туда перебрались, в частности, Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамоян.

Видео дня

Журналисты отмечают, что украинские VIP-персоны чувствуют себя в Дубае «защищенными», поскольку в ЕС действует финансовый мониторинг, «а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги».

Мамояна заметили в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января.

Как утверждается со ссылкой на источники в бизнес-кругах, он улетел в Дубай для переговоров с представителями «крупной букмекерской компании», которой он «пытается решить проблемы», став «посредником между властью и собственниками».

В свою очередь Столара заметили в российском ресторане Suvoroff.

«По данным источников УП в дипломатических кругах, украинский нардеп даже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты, а значит, он собирается жить в Персидском заливе», — говорится в материале.

Сейчас Столар уже в Украине, однако, по словам источников, снова пытается вернуться, и «ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны».

Что касается Королевской, то она, как указано в расследовании, проживает вместе с семьей в дубайском отеле Address Beach Resort.

Фото: Коллаж NV

«17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости более чем на $10 млн. По информации источников УП в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть», — рассказали журналисты.