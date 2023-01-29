Королевская, Солод и Волошин. Бойко сообщил о заявлениях трех нардепов от бывшей ОПЗЖ на сложение мандатов 29 января, 17:37 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Депутаты от запрещенной ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод действительно написали заявления на сложение мандатов, сообщил их коллега Юрий Бойко Суспільному.

Также он сказал, что такое заявление написал и депутат Олег Волошин.



23 января LB.ua сообщило, что четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно избавят мандатов из-за наличия российских паспортов. Речь шла о Наталии Королевской, Юрии Солоде, Олеге Волошине и Александре Пономареве.

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Позже Украинская правда сообщила о том, что Королевская и Солод сложили депутатские мандаты. Это произошло, когда журналисты выяснили, что супружеская пара нардепов после начала полномасштабной войны РФ против Украины перебралась в Дубай.

