20 сентября 2018, четверг

Депутаты назначили двух судей Конституционного Суда

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины назначила двух судей Конституционного Суда Украины.

"Судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады Украины 230 голосами назначены Ирина Завгородняя и Олег Первомайский", - говорится в заявлении.

Депутаты назначили двух судей Конституционного Суда из четырех предложенных кандидатур. Завгородняя (Блок Петра Порошенко) и Первомайский (Народный фронт) получили наибольшее количество голосов во время рейтингового голосования. В результате их кандидатуры были поставлены на голосование Рады.

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