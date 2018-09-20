В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины назначила двух судей Конституционного Суда Украины.
"Судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады Украины 230 голосами назначены Ирина Завгородняя и Олег Первомайский", - говорится в заявлении.
Депутаты назначили двух судей Конституционного Суда из четырех предложенных кандидатур. Завгородняя (Блок Петра Порошенко) и Первомайский (Народный фронт) получили наибольшее количество голосов во время рейтингового голосования. В результате их кандидатуры были поставлены на голосование Рады.
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