Активно сотрудничают с оккупантами. Пятерым депутатам Мариупольского горсовета от ОПЗЖ сообщили о подозрении 25 августа, 14:06 Депутаты активно сотрудничают с российскими захватчиками (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Пятерым депутатам Мариупольского горсовета от ОПЗЖ сообщили о подозрении, они с марта 2022 года активно сотрудничают с российскими захватчиками.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, они добровольно согласились занять фейковые должности главы, его первого и еще трех заместителей так называемой «администрации» Мариуполя.

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В Офисе генпрокурора добавили, что подозреваемые публично выражают восхищение идеями русского мира и агитируют население присоединить Мариуполь к составу страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения.

В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.



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