04 октября 2018, четверг

Депутата Гусовского облили зеленкой и ударили по голове в помещении Киевсовета

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По предварительным данным, часть нападавших задержана
Фото: Владимир Анфимов via Facebook

По предварительным данным, часть нападавших задержана

На депутата Сергея Гусовского напали в помещении Киевсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь группы Киевская команда Владимир Анфимов.

По его словам, главу группы Гусовского облили зеленкой и ударили по голове.

Это произошло перед голосованием за эко-парк Осокорки и прекращение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади.

"По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержана", - добавил Анфимов.

О состоянии депутат не сообщается.

Позже видео нападения появилось на странице Нацкорпуса в Facebook.

Напомним, 21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на месте строительства торгово-развлекательного комплекса на Почтовой площади.

Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. А также провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

Для начала работ по созданию музея необходимо разорвать договор с компанией-застройщиком, которая должна была построить ТРЦ.

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