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Депутат от Радикальной партии в КСУ предоставил аргументы существования коалиции

Сегодня, 14:14
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Депутат от Радикальной партии в КСУ предоставил аргументы существования коалиции - фото

Олег Куприенко/Facebook

Из состава коалиции всего вышло 74 нардепа из 302 ее членов, заявил Куприенко

После выхода из состава коалиции Верховной рады депутатских фракций Самопомич, Батькивщина и Радикальная партия в составе коалиции оставалось более 226 депутатов.

Об этом в Конституционном суде заявил народный депутат от Радикальной партии Олег Куприенко, который был в числе тех, кто подал представление о неконституционности указа о роспуске парламента.

По его словам, из состава коалиции всего вышли 74 нардепа из 302.

«Коалиция была сформирована в составе 302 народных депутатов. Соответственно, народные депутаты также могли входить и вошли в состав коалиции. Поэтому недостаточно корректная ссылка на сайт ВР, где указано количество депутатов от БПП и НФ, что только они и есть коалиция. Они не могли (составлять количество, — ред.) 226 депутатов даже после выборов 2014 года. Когда три фракции вышли, они составляли всего 74 человека: Самопомич, Радикальная партия и Батькивщина. 302 депутата минус 74 — все равно больше, чем 226. Когда мы вышли из коалиции, мы понимали, что там остается более 226», — заявил Куприенко.

11 июня Большая палата КС начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции указа О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов. Дело будет рассматриваться в форме устного слушания.

Кроме того, Большая палата КС признал конституционное производство этого дела неотложным.

Зеленский пообещал, что будет присутствовать на заседании.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Коалиция Верховная Рада Конституционный суд Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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