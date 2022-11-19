«Уважаю выбор общества». Депутат от ОПЗЖ заявил, что не будет советником главы Херсонской ОВА 19 ноября, 16:42 Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко (Фото:Юрий Стельмашенко via Facebook)

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко сообщил, что не будет назначен советником главы ОВА Ярослава Янушевича.

Об этом он написал в Facebook.

«Произошла широкая огласка моего возможного назначения, которое не состоялось на должность советника на общественных началах председателя ХОВА… Я услышал мнения и прислушался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности…», — написал депутат.

Видео дня

Ранее издание Мост со ссылкой на источник сообщило, что советником главы Херсонской ОВА стал депутат городского совета от запрещенной в Украине Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Стельмашенко.

Юрий Стельмашенко в 2012—2014 годах был помощником на общественных началах тогда нардепа, а сейчас херсонского коллаборанта Владимира Сальдо. А с 2014-го по 2019-й — помощником нардепа Виталия Чепиноги.



В 2020 году его избрали депутатом в Херсонский горсовет от ОПЗЖ. Также Стельмашенко баллотировался в облсовет, но безуспешно.

В 2021 году был заммэра Херсона Игоря Колихаева. В декабре ушел с этой должности по собственному желанию. Занимался в горсовете вопросами дорог и общественного транспорта.

15 сентября в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской партии ОПЗЖ. 18 ноября петиция относительно лишения мандатов нардепов, представляющих ОПЗЖ, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

