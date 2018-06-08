08 июня 2018, пятница

Депутат Европарламента Ребекка Хармс приветствовала принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

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Ребекка Хармс считает принятие закона об Антикоррупционном суде важным шагом для Украины

Ребекка Хармс считает принятие закона об Антикоррупционном суде важным шагом для Украины

Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, член фракции Зеленых в ЕП Ребекка Хармс считает принятие закона об Антикоррупционном суде важным шагом для будущего Украины и ее отношений с Европой, передает Укринформ.

"Должна сказать, что это долго длилось, но это очень хороший результат в Верховной Раде для хорошего развития Украины, но также и для хороших отношений между ЕС и Украиной", - сказала немецкий политик.

Результаты голосования в парламенте, то, каким большинством документ был принят, ее "очень обрадовало". Хармс также обратила внимание на то, что свое одобрение высказала и Венецианская комиссия.

Агентство отмечает, что ранее Хармз отмечала, что создание специализированного Антикоррупционного суда является очень важным шагом в процессе украинских реформ. По ее словам, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, особенно в отношении юрисдикции суда и процесса выбора судей, не только имеет решающее значение, но и является одной из предпосылок для дальнейшей международной и европейской финансовой поддержки Украины.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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