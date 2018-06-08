Депутат Европарламента Ребекка Хармс приветствовала принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, член фракции Зеленых в ЕП Ребекка Хармс считает принятие закона об Антикоррупционном суде важным шагом для будущего Украины и ее отношений с Европой, передает Укринформ.

"Должна сказать, что это долго длилось, но это очень хороший результат в Верховной Раде для хорошего развития Украины, но также и для хороших отношений между ЕС и Украиной", - сказала немецкий политик.

Результаты голосования в парламенте, то, каким большинством документ был принят, ее "очень обрадовало". Хармс также обратила внимание на то, что свое одобрение высказала и Венецианская комиссия.

Агентство отмечает, что ранее Хармз отмечала, что создание специализированного Антикоррупционного суда является очень важным шагом в процессе украинских реформ. По ее словам, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии, особенно в отношении юрисдикции суда и процесса выбора судей, не только имеет решающее значение, но и является одной из предпосылок для дальнейшей международной и европейской финансовой поддержки Украины.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде.