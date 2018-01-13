Депутат Бабенко отреагировал на сообщения о взятке НАБУ и побеге из страны

На фоне сообщений в СМИ о попытке депутата Одесского областного совета Олега Бабенко подкупить детектива НАБУ сам политик заявил, что распространенная информация является "выдумкой и провокацией".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки $500 тысяч за решение каких-то вопросов, связанных с Краяном, является выдумкой, провокацией. Это не что иное, как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований", - заявил Бабенко.

В связи с этим он потребовал, чтобы НАБУ обнародовало имеющиеся против него доказательства.

Кроме того, депутат отрицает сообщение ему подозрения по данному уголовному производству.

Бабенко также заверил, что, несмотря на свой отъезд из Украины, намерен вернуться, чтобы "получить от них (НАБУ) вразумительные пояснения".

Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета и его сообщнику за предложение $500 тысяч взятки детективу НАБУ.

Чиновник просил снять арест со счетов ООО, на которых хранятся средства от коррупционной схемы.

По данным НАБУ, Одесский горсовет купил админздание Завода Краян (под будущую мэрию) по значительно завышенной цене – 185 миллионов гривен. При этом его собственник незадолго до продажи сам купил эту недвижимость за 4 млн гривен. Бенефициаром этих средств, как считает следствие, был депутат Одесского облсовета, предположительно Бабенко, который в прошлом возглавлял Завод Краян.

ГПУ подключилась к расследованию в ноябре, когда в ведомство обратились с информацией о подготовке предложения взятки детективу НАБУ.

Позже СМИ со ссылкой на источник также подтвердили, что речь идет именно о Бабенко, который уже покинул Украину.

НВ