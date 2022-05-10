«Трудный момент». Почти половина жителей Херсона покинула город, оставшиеся сплачиваются — интервью с мэром 10 мая, 22:28 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Оккупационные войска россиян на дороге в Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Более 40% жителей временно оккупированного россиянами Херсона покинули город, другие граждане сплачиваются и поддерживают друг друга, рассказал в эфире Радио НВ Игорь Колыхаев, городской голова.

— Скажите, как сейчас выглядит жизнь в городе? Из того, что мне приходилось читать, на Украинской правде на днях вышла большая статья с описанием ситуации, Херсон быстро превращается в депрессивный полицейский город.

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— В городе сейчас находится большое количество российской армии, много военной техники, на улицах оккупанты устанавливают очень много блокпостов, это было видно, как они готовились к 9 мая. Поэтому улицы после 15 часов практически становятся пустыми. Людей очень мало. В 17 часов можно видеть мало людей на наших улицах Херсона. Но действительно могу подтвердить, что более 40% жителей нашего города выехали на свой страх и риск, потому что у нас нет с начала войны безопасных зеленых коридоров, до 11 мая те люди, которые желали уехать из нашего города, их не пустили через блокпосты. Поэтому на 9 мая многие наши жители остались в городе, в своих домах, потому что действительно город сейчас переходит в такой депрессивный момент, на это очень тяжело смотреть, но мы держимся. Оставшиеся в нашем городе люди держат проукраинскую позицию и объединяются друг с другом для того, чтобы показать, что Херсонщина — это действительно Украина.

— Скажите, как люди там выживают? Из того, что приходилось читать, что очень поднялись цены на продовольствие, украинские продукты почти закончились, а российские просто ужасного качества, аптеки тоже почти пусты.

— Я уже говорил на этот счет, что безопасных зеленых коридоров нет. Действительно, сейчас отсутствуют медикаменты в аптеках, отсутствуют физрастворы, препараты для кардиозаболеваний, но больницы друг с другом делятся, у кого есть на остатках. Мы надеемся, что будет возможность завезти, если откроется возможность, через волонтеров завозить из Кривого Рога, из Николаева, потому что на складах действительно переданы эти препараты. Что касается продуктов питания, в магазинах очень много продуктов питания из Российской Федерации, также много продуктов благодаря нашим фермерам, которые выращивают украинскую продукцию, она есть и на рынках, и в наших магазинах. Поэтому те люди, которые поддерживают Украину, закупают продукты украинского, отечественного производителя, это то, что касается продуктов питания и лекарств в нашем городе.

— Скажите, много раз сообщалось об организации референдума, все никак не удается сделать его оккупантам. Кто им мешает, или это б↨5ли информационные вбросы, что вокруг этого референдума?

— Первый вброс был на 27 апреля, что должен быть референдум, эти вбросы были и раньше, и люди действительно смущены этими инфоповодами. После этого говорили, что референдум будет с 1 по 10 мая, если есть возможность получить картинку, то она будет в любом объеме и в любом инфоповоде. Но что хочу сказать, что Херсонщина — это Украина, если будут нарушены международные права юрисдикции, украинской юрисдикции, в котором четко сказано, что, когда идут военные действия, никаких референдумов не может быть. Поэтому я не вижу, чтобы печатались листовки, чтобы как-то на биллбордах были назначены те или иные даты, что того или иного числа будут референдумы, у меня нет такой информации. и это же референдум не только в Херсоне, еще по всей Херсонщине. Когда идут бои, когда есть линии разграничения, это очень тяжело проводить. Но если у РФ есть желание сделать картинку, то они ее сделают в любом случае. Это мое мнение о том, что я вижу на сегодняшний день.

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