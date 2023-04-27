Зеленский — о резолюции ПАСЕ: Поможет привлечь Путина к ответственности за геноцид

27 апреля, 22:19
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 27 апреля, отреагировал на резолюцию ПАСЕ о признании геноцидом депортации российскими оккупантами украинских детей.

Глава государства подчеркнул, что это первое признание факта геноцида на уровне международной организации, которая объединяет 46 стран. По словам Зеленского, решение поможет привлечь к ответственности за геноцид Россию и ее должностных лиц, в том числе главу государства-террориста Путина.

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«Депортация украинских детей — один из вполне продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками. Именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически», — заявил он.

Зеленский напомнил, что уже известны данные почти 20 тысяч детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в разные регионы страны-агрессора. Украина продолжит работать над их возвращением и наказанием России.

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«Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов. Именно на российском примере — ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, — мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет», — добавил президент.

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Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Инфографика: NV

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. ПАСЕ в своей резолюции приветствовала решение Международного уголовного суда.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия ПАСЕ Резолюция Владимир Зеленский Военные преступления РФ депортация Война России против Украины

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