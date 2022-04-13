Зеленский призвал Евросоюз найти инструменты влияния на Россию, чтобы вернуть депортированных украинцев домой

13 апреля, 13:24
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский обратился к парламенту Эстонии, призвав помочь остановить депортацию украинцев (Фото:ОПУ)

Зеленский обратился к парламенту Эстонии, призвав помочь остановить депортацию украинцев (Фото:ОПУ)

Поддержи НВ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз найти инструменты влияния на Россию, чтобы вернуть домой тысячи депортированных украинцев.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом он сказал в время обращения к парламенту Эстонии.

«На сегодня более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Представьте, сколько это. Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллинн, треть всех ваших граждан. Украинцев лишают документов, они забирают все, забирают телефоны, пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, всячески мешают попыткам возвращения в Украину, детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи», — отметил он.

Видео дня
Читайте также:
Насильно вывезенных украинцев Путин переселяет в Сибирь и за Полярный круг — The Independent

По словам Зеленского, у Евросоюза есть сила, чтобы это обеспечить.

«Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать никаких денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации, Евросоюз не имеет права быть спонсором войны», — резюмировал он.

Слушайте подкаст на эту тему

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Читайте также:
«Это уже не Алеппо, а новый Освенцим». РФ развернула жестокий террор в Мариуполе, скрывая число убитых, «фильтруя» и депортируя выживших

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.


Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Зеленский депортация Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X