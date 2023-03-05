Несколько сценариев. Уполномоченная президента рассказала, как оккупанты похищают украинских детей 5 марта, 18:02 Дарья Герасимчук (Фото:Офис президента Украины)

По данным украинских властей, российские оккупанты в основном используют пять сценариев для вывоза украинских детей на территорию России.

Об этом заявила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук, передает Укринформ.



По ее словам, у россиян есть четко спланированная политика в отношении украинских детей, а действия оккупантов в этом плане не хаотичны.

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В частности, детей вывозят после убийства родителей, после разлуки с родителями во время так называемой фильтрации, вывозят из интернатов. Также известны случаи, когда детей забирали из семей на оккупированных территориях под видом оздоровления в детских лагерях.

При этом захватчики делают все, чтобы помешать ребенку соединиться с семьей.

«Они сразу забирают у детей телефоны и не разрешают сообщать свое местонахождение. Очень сложно найти ребенка. Россияне рассеивают украинских детей по своей территории и постоянно перемещают. Как только мы узнаем что-нибудь о нахождении детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули только 307 детей из 16 тысяч», — сказала Герасимчук.

Она добавила, что нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины через украинских детей.

«Наша цель сейчас – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию детей. Для этого нужна международная помощь», — высказалась советница президента.

2 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты удерживают в так называемых «лагерях перевоспитания» примерно 6000 украинских детей. Всего на территории страны-агрессора создано 43 таких заведения.