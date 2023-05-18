Украина готовится к реинтеграции Крыма — Зеленский 18 мая, 16:15 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Меджлиса крымскотатарского народа в четверг, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Глава государства напомнил, что 79 лет назад сотни тысяч крымских татар лишили дома и пытались стереть в Крыму все, что напоминало о нем.



«Все в Украине сейчас узнают это зло. Спустя годы, изменив свои символы, но не изменив своей сущности, зло вернулось. Чтобы так же уничтожать людей. Но на этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать», — подчеркнул он.

Видео дня

Что бы ни делала Россия, ее агрессия потерпит поражение — оккупантам не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть Украины, сказал Зеленский.

«Уверен, что наступит время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности, что в нашем Крыму, в его цветущих садах и в гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет единственного — нет ни одного следа оккупации. Так будет», — добавил президент.



По словам Зеленского, все больше стран понимают, что без возвращения Крыма «не будет возвращения покоя международным отношениям». Он также сказал, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма и готовится к его реинтеграции. 18 мая президент подписал указ о консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя.

Зеленский предложил лидеру крымскотатарского народа, нардепу Мустафе Джемилеву вместе разработать центральный мемориал жертвам геноцида крымскотатарского народа.

79 лет назад, 18 мая 1944 года, сталинский режим начал депортацию крымскотатарского народа с Крымского полуострова. Только за первые два дня геноцида, 18−20 мая 1944 года, более 183 тысяч крымских татар были насильно выселены из их домов и депортированы из Крыма. Более 46% из них умерли или во время переселения, или в первые несколько лет жизни в ссылке, до 1947 года. К этому времени общее количество депортированных крымских татар достигло 238 тысяч, из них погибли 110 тысяч.

Инфографика: NV