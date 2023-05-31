«Для России это лишь ресурс». Интервью NV с Денисом Казанским о планах Москвы «размыть» украинское население оккупированных территорий 31 мая, 18:41 NV Премиум Перемещенные гражданские в так называемых «центрах размещения» во временно оккупированном РФ Бердянске, 10 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия фактически начинает подготовку к замещению украинцев россиянами на оккупированных территориях, при этом депортация населения является еще чуть ли не лучшим вариантом, который ожидает местное население, рассказал Radio NV Денис Казанский, журналист.

— А россияне уже начали эту политику по депортации на оккупированных территориях? В Крыму они в принципе это давно делают, вывозя, арестовывая активистов. Детей вывозят. Воруют. Насколько это сейчас может превратиться в такое массовое явление, по вашему мнению?



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— Конечно, это есть массовым явлением уже давно. Как мы знаем в России, по крайней мере с некоторого периода, все законы, конституция, они носят достаточно условный характер. То есть Россия — это территория абсолютного беззакония. И в этом смысле, скажем так, была некоторая, после начала войны, когда Россия объявила о том, что она осуществляет аннексию Донбасса, была такая шутка, которая на самом деле не шутка, что это «не Россия присоединила ДНР, а это ДНР присоединило Россию». То есть Россия стала как эти все темные территории Донбасса, на которых восемь лет было абсолютное беззаконие и бесправие. И Россия сейчас превратилась окончательно в такую же территорию.

