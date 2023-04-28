Украина хочет, чтобы ООН возвращала похищенных Россией украинских детей домой — омбудсмен 28 апреля, 22:08 Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Украина хочет, чтобы Организация Объединенных Наций создала миссию, которая будет возвращать домой депортированных Россией украинских детей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Омбудсмен подчеркнул, что страна-агрессор не хочет возвращать в Украину похищенных детей.

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«Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то миссия, которая физически забирает наших украинских детей», — сказал Лубинец.

Он уточнил, что, если Россия не будет допускать эту миссию, тогда необходимо будет поднимать вопрос исключения России из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум — вообще из рядов этой организации.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.