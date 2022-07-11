Зеленский прокомментировал заявление Резникова о деоккупации юга 11 июля, 18:59 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о своем приказе деоккупировать юг Украины.

Во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в понедельник, 11 июля, главу государства попросили подтвердить, поручал ли он разработать план освобождения украинского юга.



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«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду», — ответил Зеленский.



Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно подчеркивали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

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