Зеленский прокомментировал заявление Резникова о деоккупации юга
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о своем приказе деоккупировать юг Украины.
Во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в понедельник, 11 июля, главу государства попросили подтвердить, поручал ли он разработать план освобождения украинского юга.
«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду», — ответил Зеленский.
Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.
Президент и руководство Украины неоднократно подчеркивали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.
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