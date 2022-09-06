«Могут стать щитом для оккупантов». Постпред Зеленского в Крыму заявила, что не рекомендует гражданам пользоваться «эвакуацией» от РФ 6 сентября, 10:27 Ташева предостерегла граждан Украины в Крыму от «эвакуации», которую может готовить РФ (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что не рекомендует пользоваться «эвакуацией» из полуострова, которую может организовать Россия.

«Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться эвакуацией от оккупантов, чтобы не стать заложниками России в войне против Украины или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага», — пояснил он, пишет Укринформ.

Видео дня

По словам Ташевой, деоккупация неизбежна, и украинские граждане должны быть к ней готовы

«Мы не говорим, что это будет завтра, через неделю или через месяц, однако это будет и к этому нужно готовиться — как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как поступать во время деоккупации. Собрать нужные вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорта, если будет такая необходимость», — добавила она.

Постпред Зеленского в Крыму также добавила, что государственные органы Украины планируют в ближайшее время опубликовать соответствующие рекомендации.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Укрзализныця сообщила, что запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.