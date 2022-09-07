«Домой в Саранск и Иркутск». Постпред Зеленского в Крыму призвала россиян покинуть полуостров 7 сентября, 15:07 Тамила Ташева обратилась к россиянам в оккупированном Крыму, призвав их возвращаться к себе домой (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева призвала граждан России, которые приехали на полуостров после его захвата РФ, вернуться домой в свои города.

Об этом она сказала на брифинге.

«Обращаемся отдельно к российским гражданам, которые незаконно приехали и находились в оккупированном Крыму. Да, в Крыму тепло и очень душевно. Но все, кто незаконно приехали на нашу территорию, уже сейчас просим вас поехать к себе домой в Тюмень, Элисту, Саранск, Иркутск или откуда вы понаехали. Поезжайте, даже когда совсем не хочется», — отметила Ташева.

Видео дня

Постпред Зеленского в Крыму подчеркнула, что Крым будет деоккупирован, и это является правом и обязанностью Украины.

«Крым с первого дня оккупации был вовлечен в войну, начавшуюся еще в 2014 году. С Крыма началось, Крымом и завершится, и тем путем, который выберет Украина», — сказала она.

Ташева также добавила, что украинские власти подготовили рекомендации для украинцев на территории полуострова, которые ждут ВСУ и которые «уже сейчас помогают нашим специальным органам».

На странице представительства президента в АР Крым опубликованы 24 рекомендации для гражданского населения о том, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории полуострова.

«Украина ведет конвенционную войну, наши вооруженные силы не будут обстреливать гражданские объекты, но просим вас переместиться от военных объектов как можно дальше», — резюмировала Ташева.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Укрзализныця сообщила, что запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.