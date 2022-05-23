Зеленский о возможности силовой деоккупации Крыма: Это сотни тысяч убитых с нашей стороны 23 мая, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность деоккупации Крыма силой.

Война России против Украины — главные события 23 мая

«Я думаю, что на сегодня это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей со стороны врага», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о Крыме во время дискуссии в Украинском доме в Давосе.



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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет вести боевые действия, пока российские войска не покинут все ее территории.



Освободить Крым – это реально – Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля https://www.youtube.com/embed/AtvUvByctQk

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