Россия может закрыть глаза на отступление из Крыма — Зеленский 23 августа, 16:34 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Украина освободит все свои оккупированные территории, а страна-агрессор Россия может закрыть глаза на освобождение Крыма так же, как делала это раньше, убегая с других захваченных украинских территорий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Крымской платформы, который проходит в Киеве в среду, 23 августа.



Зеленский подчеркнул: Украина доказала, что освобождает свою землю благодаря героизму украинцев и оборонной поддержке партнеров.

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«Украинские силы двигаются вперед, несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил — вперед, и это самое главное. А когда Россия отступает с захваченных территорий, она просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма», — сказал он.



На саммите Крымской платформы в 2023 году представлены 63 страны.

Владимир Зеленский ранее говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.