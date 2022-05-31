Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена
Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова/facebook.com)
Верховная Рада одобрила увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченной по правам человека.
Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 234 нардепа.
31 мая в Слуге народа сообщили, что депутаты собрали необходимое количество подписей за объявление недоверия Денисовой.
Сама Денисова ранее заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях», добавив, что ее отстранение от занимаемой должности будет «незаконным».
Денисова занимала должность обмудсмена с 2018 года.
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