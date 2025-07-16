Денис Шмыгаль возглавлял правительство Украины более 5 лет, с марта 2020-го — дольше, чем кто-либо из его предшественников (Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram)

16 июля стало первым днем масштабных перестановок в украинском Кабмине. Сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля , который возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Также было уволено его правительство. Новые назначения ожидаются завтра. Шмыгаль, вероятно, станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова.

С начала полномасштабного вторжения сегодняшние изменения в Кабмине являются самыми значительными.

Ранее источники NV сообщали, что кадровые перестановки в правительстве продлятся два дня: 16 июля Рада увольняет премьера и министров, а в четверг, 17 июля, будет назначать новых.

Возглавить правительство президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко — первому вице-премьер-министру, министру экономики Украины .

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех своих предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

NV следил за событиями вокруг перестановок в Кабмине 16 июля.

Увольнение Дениса Шмыгаля и обновление Кабмина — главное

Обновлено в 20:45 Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что СН поддерживает кандидатуру Свириденко на должность премьера. Во время заседания фракции также представили кандидатов на должности в Кабмине:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль — министр обороны.

Должность министра культуры пока вакантна.

20:02 Президент во время вечернего обращения сообщил, что подписал документы в Раду о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны. Глава Минстратегпрома Герман Сметанин возглавит Укроборонпром.

20:00 Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что заседание фракции СН с участием президента закончилось, на нем согласовали новый состав правительства.

16:20 РБК-Украина со ссылкой на источник сообщает, что сегодня состоится заседание фракции Слуга народа, на котором ожидают президента. Главная тема заседания — формирование нового состава правительства.

15:13 Рада отправила правительство Шмыгаля в отставку, за это проголосовали 261 депутат

Все министры и премьер получили статус «исполняющих обязанности», завтра Рада должна назначить Юлию Свириденко новым премьером, также будут назначены новые министры на ряд должностей.

15:08 Ключевые тезисы из речи Шмыгаля перед его отставкой:

« Передаем страну с сохраненной финансовой стабильностью , достаточной ресурсной базой и стопроцентным выполнением всех наших обязательств », — заявил Шмыгаль

Подчеркнул , что на сегодня в правительстве нет задолженности по социальным по социальным платежам .

по социальным Он напомнил о введенных правительством за время его каденции программы , а также поблагодарил президента за доверие , Верховной Раде за сотрудничество , команде Кабинета министров на совместную работу , а также украинским войскам за защиту государства .

14:52 В Раде с оценкой деятельности правительства Шмыгаля выступают представители фракций и групп

14:50 Шмыгаль завершил свою речь, депутаты аплодировали ему стоя

14:37 В Раде выступает действующий премьер Денис Шмыгаль, депутаты встретили его аплодисментами. Шмыгаль отчитывается о более чем пяти годах работы в должности главы Кабмина.

14:30 Члены Кабмина Дениса Шмыгаля пришли в зал Верховной Рады, где парламент будет голосовать за отставку правительства

14:12 Рада будет увольнять правительство Дениса Шмыгаля без присутствия Владимира Зеленского, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

12:36 Нардеп Железняк обнародовал обновленную версию будущего состава Кабмина под руководством Юлии Свириденко:

премьер-министр Денис Шмыгаль станет новым министром обороны;

новым премьером станет Юлия Свириденко ;

Михаил Федоров будет первым вице-премьером и вице-премьером по цифровизации;

вице-премьер по восстановлению — Алексей Кулеба ;

Алексей Соболев возглавит объединенное министерство ресурсов ( Минэкономики, Минагро, Минэкологии);

Ольга Стефанишина потеряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и поедет послом в Брюссель ( ЕС );

новым вице-премьером по евроинтеграции станет Тарас Качка

Минюст возглавит Герман Галущенко;

Подозреваемого в коррупции Алексея Чернышова увольняют . Его Министерство национального единства присоединят к другому ведомству , чтобы не звучало как « ликвидация единства »;

Олег Немчинов уходит с должности министра Кабмина — ее ликвидируют;

Матвей Бедный сохранит должность министра спорта .

Светлана Гринчук заменит Германа Галущенко во главе Минэнерго ;

Оксана Жолнович теряет должность министра соцполитики, ее в этой роли заменит Денис Улютин, ныне первый заместитель министра финансов ;

Наталья Калмыкова сохраняет должность министерства ветеранов;

Игорь Клименко сохранит кресло главы МВД, также может быть назначен вице-премьером по безопасности ;

; Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины теряет должность и пока отказался вернуться на главу Фонда госимущества;



Оксен Лисо вой сохраняет позицию министра образования;

Виктор Ляшко сохраняет должность министра здравоохранения;

Сергей Марченко сохранит должность министра финансов;

Андрей Сибига сохраняет кресло главы МИД;

Герман Сметанин теряет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины — его министерство присоединят к МО;

Николай Точицкий потеряет должность министра культуры и поедет послом в Страсбург . Кто возглавит Минкульт, до сих пор неизвестно, одна из кандидатур — Вероника Селега, соучредитель общественной организации Библиотека будущего;

Рустем Умеров освободит кресло главы Минобороны в пользу Дениса Шмыгаля и поедет послом в США. К ведомству присоединят министерство стратегических отраслей промышленности .

12:00 "Хуже не станет, лучше — тоже". Какое обновленное министерство возглавит Шмыгаль и почему назначать чиновников будут не один день — Рейтерович

Как будут происходить масштабные перестановки в Кабмине и какое обновленное Министерство возглавит пока премьер Денис Шмыгаль, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Он отметил, что по итогам этих перестановок кардинальная смена Кабмина не произойдет.«Это ограниченная ротация и игра в пятнашки, когда мы пытаемся из того, что есть, сделать какую-то другую картину, но составляющие этой картины по большому счету не меняется», — пояснил Рейтерович.

11:12 По данным нардепа Гончаренко, первым вице-премьером в новом Кабмине будет Михаил Федоров - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации в правительстве Шмыгаля.

В то же время, как утверждает Алексей Гончаренко, пока не могут найти кандидатуру на роль нового министра культуры. Ранее нардеп Железняк сообщал, что над предложением возглавить Минкульт думают несколько кандидатов

10:45 Нардеп Ярослав Железняк обнародовал примерное расписание сегодняшних голосований в Раде.

Его ключевая фаза начнется примерно в 13:00, когда в Раду придет Денис Шмыгаль со всем составом правительства. После ряда выступлений состоится одно голосование за увольнение всего состава правительства (необходимы 226 голосов).

После этого все министры и премьер становятся «и.о.», назначения будут происходить завтра.

10:26 Верховная Рада начала заседание, на котором должны уволить Шмыгаля и нескольких министров его правительства, сообщил Алексей Гончаренко

10:20 По данным нардепа Алексея Гончаренко, должность министра обороны сначала предлагали главе МВД Игорю Клименко — прежде чем предложить ее Денису Шмыгалю.

«Несколько раз говорили с Клименко, чтобы он возглавил [Минобороны]. Он отказался. И уже потом решили Шмыгаля», — уточнил Гончаренко.

10:11 Комитет Рады по вопросам государственного строительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Далее по процедуре Шмыгаля должны отправить в отставку путем голосования в Раде.

09:55 Нардеп Ярослав Железняк (Голос) утром 16 июля опубликовал обновленную информацию относительно возможных изменений в Кабмине:

министром юстиции может стать действующий министр энергетики Герман Галущенко ( сейчас эту должность занимает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина);

министерство социальной политики вместо Оксаны Жолнович вероятно возглавит Денис Улютин, ныне первый заместитель министра финансов;

должность министра Кабинета министров ( ныне Олег Немчинов) ликвидируют, « только госсекретарь и все», написал Железняк;

только госсекретарь и все», написал Железняк; возглавлять Минобразования остается Оксен Лисовой;

до сих пор не решено, кто возглавит Министерство культуры, « несколько кандидатов думают», уточнил нардеп;

Фонд госимущества — «по состоянию на вчера Виталий Коваль отказался занять повторно эту позицию», пишет Железняк.

09:13 "Оптимальный вариант". Климкин -о плюсах Умерова на должности посла в США и его важнейшей задаче

В результате перестановок в Кабмине главу Минобороны Рустема Умерова, скорее всего, отправят послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Насколько это удачная замена, в эфире Radio NV рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

07:55 Обновление состава правительства начнется в знаковый для Украины день — сегодня 35-я годовщина Декларации о государственном суверенитете Украины

Что еще стоит знать о перестановках в Кабмине

Кроме замены руководителя правительства, в Кабмине ожидаются такие изменения (по данным нардепа Ярослава Железняка, NV и ряда медиа):

Дениса Шмыгаля назначат министром обороны ,

, глава Минобороны Рустем Умеров будет уволен с должности и позже может стать послом в США,

министром экономики может стать действующий заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев;

относительно увольнения министра образования Оксена Лисового информация противоречивая: источник NV ранее отрицал такие слухи , однако Железняк анонсировал его вероятную отставку;

вероятно уволят министра социальной политики Оксану Жолнович;

уволить могут и министра энергетики Германа Галущенко : по информации Железняка, его заменит Светлана Гринчук , которая сейчас возглавляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют.

к Минобороны могут присоединить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Юлия Свириденко, будущая руководительница обновленного правительства, назвала его главные задачи: