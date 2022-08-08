Минирование Россией ЗАЭС имеет все признаки ядерного терроризма- Шмыгаль

8 августа, 16:52
ВС РФ угрожают оставить за собой на ЗАЭС «выжженную пустыню» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВС РФ угрожают оставить за собой на ЗАЭС «выжженную пустыню» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что минирование войсками РФ Запорожской АЭС имеет все признаки ядерного терроризма со стороны кремлевского режима.

Такую оценку действиям россиян он дал во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк в понедельник, 8 августа.

Читайте также:
Из-за российских обстрелов 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы

По словам премьер-министра, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, к которой могут привести российские провокации, мир должен объединиться.

Видео дня

«Рассчитываем на поддержку партнеров, чтобы как можно быстрее остановить агрессора», — подчеркнул он.

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

Читайте также:

С шестью реакторами ЗАЭС является крупнейшей АЭС в Европе. На фото — российский военный на фоне оккупированной станции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Беспрецедентно для военной истории». Мировые СМИ — о критических рисках аварии на Запорожской АЭС из-за ее обстрелов и оккупации Россией

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Терроризм Запорожская область Ядерная угроза Запорожская АЭС Денис Шмыгаль Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Самоубийство России. Что стало фатальным просчетом Путина

Путин так и не понял, что чрезмерная зависимость работает в обе стороны: европейцы нуждались в его нефти и газе, а он, в свою очередь, полностью полагался на их рынок. Что теперь ждет РФ?

7 августа, 23:55
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X