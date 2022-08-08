Минирование Россией ЗАЭС имеет все признаки ядерного терроризма- Шмыгаль 8 августа, 16:52 ВС РФ угрожают оставить за собой на ЗАЭС «выжженную пустыню» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что минирование войсками РФ Запорожской АЭС имеет все признаки ядерного терроризма со стороны кремлевского режима.

Такую оценку действиям россиян он дал во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк в понедельник, 8 августа.

По словам премьер-министра, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, к которой могут привести российские провокации, мир должен объединиться.

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«Рассчитываем на поддержку партнеров, чтобы как можно быстрее остановить агрессора», — подчеркнул он.

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

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