«Умеров больше нужен как переговорщик». Шмыгаль рассказал, почему согласился возглавить Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о назначении его предшественника Рустема Умерова на должность секретаря СНБО было обусловлено необходимостью усилить переговорную позицию Украины на международной арене.

«Вы видите его роль как переговорщика сейчас. Он — глава переговорной группы, секретарь СНБО, то есть было такое видение. Соответственно, мы с президентом поговорили, он спросил, не согласился бы я возглавить Министерство обороны?» — сказал Шмыгаль в интервью BBC.

Он добавил, что согласился возглавить Минобороны, потому что «как украинец, не видит более важного вызова сегодня, чем победить в этой войне». В то же время Шмыгаль заявил, что Умеров продолжает играть ключевую роль в переговорном процессе.

По словам Шмыгаля, инициатива о назначении его министром обороны, как и ранее — премьером, поступила от президента Владимира Зеленского.

«Сейчас у него есть видение того, как страна должна двигаться дальше, где есть необходимость усиливать соответствующие правительственные структуры, — у нас состоялась встреча, мы с президентом поговорили, он сделал это предложение в связи с необходимостью усиления роли предыдущего министра обороны в переговорном процессе», — сказал министр.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины.

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики.