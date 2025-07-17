Шмыгаль заявил, что планирует увеличить долю украинского оружия на фронте до 50% за полгода

17 июля, 17:53
Новый глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что в ведомстве займутся вопросом дублирования функций. (Фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Денис Шмыгаль, назначенный Верховной Радой 17 июля на пост министра обороны Украины, пообещал увеличить долю оружия украинского производства на фронте с 40% до 50%.

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Оружие. Мы должны нарастить вооружение до уровня, который сломает способность врага воевать. Прежде всего — украинское производство. Задача Президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, новый министр обороны заявил, что займется проблемами украинских военнослужащих.

«Люди. В центре — украинский воин. Наша задача — качественное обеспечение, своевременные выплаты, надежная амуниция, современная связь, медицинская поддержка», — заявил Шмыгаль.

Также новый глава Минобороны заявил, что в ведомстве займутся вопросом бюрократии и дублирования функций.

«Система. Министерство должно работать слаженно, без задержек и без лишней бюрократии. Никакого дублирования функций. Делаем ставку на скорость и гибкость в принятии решений», — подытожил Шмыгаль.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины

17 июля за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины проголосовали 267 народных депутатов.

Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главу Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.

