Замена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля может произойти уже 15 июля, заявил народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк. Однако он подчеркнул, что все еще может измениться.

«Наиболее вероятная дата замены премьера Шмыгаля на Свириденко и переформатирования правительства 15 июля 2025 года. Здесь скажу, что это по состоянию на сейчас. Еще за 3 недели все может измениться в ОП по 100500 раз», — написал Железняк.

Он также отметил, что в офисе президента, вероятно, решили проигнорировать статью 10 Закона Украины о правовом режиме военного положения, которая запрещает в этот период прекращать полномочия власти и других государственных органов, в том числе и Кабинета министров.

Как сообщал депутат еще на прошлой неделе, для смены премьера сейчас в эту статью нужно вносить поправку.

«Но, учитывая что это ближайшая пленарная неделя (15 июня), то очевидно статью 10 ЗУ о военном положении они просто решили проигнорировать», — написал Железняк.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «должен самостоятельно уйти в отставку». По его словам, это позволило бы сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки правительства.



16 июня Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Также Железняк утверждал, что отставка правительства нужна, поскольку выборов в ближайшее время не будет и «надо хоть какое-то обновление показать».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.