Снова в строю. Командир Азова Редис принял участие в тактических учениях военных
Командир Азова Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся в Украину 8 июля (Фото:Пресс-служба Азова)
Командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис принял участие в тактических учениях военных впервые после возращения из Турции и российского плена.
Как сообщили в пресс-службе Азова в Telegram, основная цель маневров — практически отработать вопросы планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.
Особое внимание уделили быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.
По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами провели анализ ошибок, после чего приступили к маневрам с боевыми стрельбами.
В Азове обнародовали фото, на которых Редис берет непосредственное участие в учениях.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.
Среди вернувшихся командиров гарнизона:
- командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;
- заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;
- и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;
- старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;
- командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.
Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.
Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.