Снова в строю. Командир Азова Редис принял участие в тактических учениях военных

4 августа, 15:53
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Командир Азова Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся в Украину 8 июля (Фото:Пресс-служба Азова)

Командир Азова Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся в Украину 8 июля (Фото:Пресс-служба Азова)

Командир бригады Азов, подполковник НГУ Денис Прокопенко с позывным Редис принял участие в тактических учениях военных впервые после возращения из Турции и российского плена.

Как сообщили в пресс-службе Азова в Telegram, основная цель маневров — практически отработать вопросы планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

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Особое внимание уделили быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.

По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами провели анализ ошибок, после чего приступили к маневрам с боевыми стрельбами.

В Азове обнародовали фото, на которых Редис берет непосредственное участие в учениях.

Азов/Telegram
Фото: Азов/Telegram
Азов/Telegram
Фото: Азов/Telegram
Азов/Telegram
Фото: Азов/Telegram
Азов/Telegram
Фото: Азов/Telegram

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.

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Среди вернувшихся командиров гарнизона:

  • командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;
  • заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;
  • и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;
  • старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;
  • командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Военные учения Батальон Азов Война России против Украины Денис Прокопенко Редис

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