В Хмельницком одну из улиц назовут в честь погибшего главы МВД Монастырского
Глава МВД Денис Монастырский погиб в Броварах в результате крушения вертолета (Фото:Денис Монастырский/Facebook)
В Хмельницком одну из улиц назовут в честь погибшего в авиакатастрофе в Броварах главы МВД Дениса Монастырского.
Об этом сообщила глава партии Слуга Народа Елена Шуляк.
По ее словам, такую инициативу одобрила топонимическая комиссия Хмельницкого горсовета.
«Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он многое сделал для нашей страны и заслуживает этого», — пояснила Шуляк.
Она добавила, что в комитет поступило письмо от Хмельницкого горсовета, в котором местные власти поддерживают эту идею.
Сейчас местные власти ищут улицу, которой присвоят имя Дениса Монастырского.
18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.
В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.
В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:
- нарушение правил полета;
- техническая неисправность вертолета;
- преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.