В Хмельницком одну из улиц назовут в честь погибшего главы МВД Монастырского 28 марта, 15:54 Глава МВД Денис Монастырский погиб в Броварах в результате крушения вертолета (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

В Хмельницком одну из улиц назовут в честь погибшего в авиакатастрофе в Броварах главы МВД Дениса Монастырского.

Об этом сообщила глава партии Слуга Народа Елена Шуляк.

По ее словам, такую инициативу одобрила топонимическая комиссия Хмельницкого горсовета.

«Еще в феврале мы обратились к местным властям Хмельницкого, родного города Дениса Монастырского, с предложением назвать в его честь улицу. Он многое сделал для нашей страны и заслуживает этого», — пояснила Шуляк.

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Она добавила, что в комитет поступило письмо от Хмельницкого горсовета, в котором местные власти поддерживают эту идею.

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Сейчас местные власти ищут улицу, которой присвоят имя Дениса Монастырского.

18 января утром в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область.

В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего погибли 14 человек, из них один ребенок.

В СБУ озвучили три версии авиакатастрофы вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.