Нардеп Маслов возглавил комитет Рады по правовой политике после назначения Костина генпрокурором

29 июля, 12:57
Денис Маслов стал главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики (Фото:Денис Маслов/Facebook)

Денис Маслов стал главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики (Фото:Денис Маслов/Facebook)

Нардеп от Слуги народа Денис Маслов назначен главой Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политике. На этом посту он сменил Андрея Костина, который стал новым генпрокурором.

О назначении Маслова сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.

«Новым главой правового комитета ВРУ назначен Денис Маслов. За — 278», — отметил он.

27 июля Верховная Рада поддержала назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора. В этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

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В Офисе президента объяснили, что Зеленский выбрал Костина на этот пост, поскольку он сможет оптимизировать работу ведомства и у него «нет намека на токсичность».

https://www.youtube.com/embed/VBoHlJVGqe8

Сам президент назвал Костина «порядочным и профессиональным человеком».

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Костин был народным депутатом от президентской фракции Слуга народа и председателем комитета Верховной Рады по правовой политике.

Его также называют буфером между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Верховная Рада Денис Маслов Андрей Костин

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