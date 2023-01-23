После обвинения СБУ в убийстве агента Киреева Буданов встретился с главой спецслужбы 23 января, 15:58 Кирилл Буданов и Василий Малюк (Фото:СБУ)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и и.о. главы СБУ Василий Малюк в понедельник, 23 января, провели совместное рабочее совещание.

Как сообщает пресс-служба СБУ, результаты совещания будут «лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств». В спецслужбе заявили, что СБУ и ГУР МО постоянно «тесно сотрудничают», вместе уничтожают врага, разрабатывают и воплощают новые спецоперации.



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«Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе — оккупантов ждут новые очередные сюрпризы», — заявил Малюк.



В пресс-службе ГУР в Telegram заявили, что слухи о якобы недопонимании между главами разведки и СБУ — это вражеские нарративы.

«ГУР МО Украины и СБУ имеют общее видение мер по обороне страны. Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага», — добавили в ГУР.



Ранее Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода подтвердил, что в начале полномасштабной войны СБУ застрелила сотрудника разведки Дениса Киреева. Он сказал, что во время их последнего разговора после убийства Киреева тогдашний глава СБУ Иван Баканов «не смог ничего толком объяснить».

Летом президент Владимир Зеленский уволил Баканова с должности главы СБУ, ссылаясь на «неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу таких последствий».



На вопрос, связано ли это со смертью Киреева, глава ГУР ответил, что не знает, что именно имел в виду Зеленский, и комментировать его высказывания не может.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк до этого объяснил гибель Дениса Киреева отсутствием координации между силовыми структурами в начале полномасштабной войны.

«Он имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с тем, что [в первые дни полномасштабной войны] не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, а с другой стороны не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате…», — заявил он.



Денис Киреев: что известно об убийстве агента

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.



Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.



5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как присутствовал на первом раунде украинско-российских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.



Тогда Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Но позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.



Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент посмертно его наградил.



Двойной агент Киреев. Была ли внесудебная казнь? – Федор Вениславский https://www.youtube.com/embed/icoo06sO3cw