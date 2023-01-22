«Лично знал двух представителей РФ». Главной задачей Киреева на переговорах было «выиграть время» — Буданов 22 января, 15:48 Денис Киреев — на дальнем плане справа (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Убитый СБУ сотрудник ГУР Денис Киреев участвовал в украинско-российских переговорах в начале полномасштабной войны, чтобы «выиграть время», заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

На вопрос, какой была роль Киреева на переговорах в Гомеле, Буданов ответил, что сам отправил его туда.

«И первый раз, и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ. Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, — затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку Киреев лично знал двух человек из переговорного процесса, которые представляли российскую сторону», — рассказал глава украинской разведки.

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По мнению Буданова, тот, кто намеренно убил Киреева, хотел «не допустить, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули процесс, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, совершить определенные действия по отпору врага».

По его словам, в то время ситуация была близка к критической, но было «определенное количество людей», которое не очень хотело победы Украины — «прежде всего с украинской стороны».

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.

Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил убийство Киреева плохой координацией между ГУР и СБУ. Буданов это заявление комментировать отказался.



Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно его наградил.