«Не смог ничего толком объяснить». Буданов рассказал о последнем разговоре с Бакановым после убийства разведчика Киреева 22 января, 10:39 Кирилл Буданов (слева) и Денис Киреев (справа) (Фото:Wall Street Journal / ГУР Минобороны Украины)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разговаривал в последний раз с тогдашним руководителем Службы безопасности Иваном Бакановым именно после убийства СБУ участника украинско-российских переговоров в Беларуси, сотрудника ГУР Дениса Киреева.



Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Буданов опроверг сообщения СМИ о якобы «дружеских отношениях» Киреева и Баканова, заявив, что это «не совсем соответствует действительности». По его словам, они имели «определенную коммуникацию», а сам Киреев был закрытым сотрудником и имел связи с «очень многими» людьми по всему миру.

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Глава украинской разведки говорит, что после его убийства разговаривал с Бакановым, во время которого экс-глава СБУ «не смог ничего толком объяснить» — тот разговор был последним.

Комментировать заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка об убийстве Киреева из-за нехватки координации между ГУР и СБУ Буданов не захотел. Однако он рассказал, что знал Киреева с 2009 года и категорически отверг версию о возможности его работы на Россию.

«Я как руководитель спецслужбы уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом[…] Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры[…] И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах», — сказал Буданов.

По его словам, следствие, которое ведет Госбюро расследований, должно ответить на вопрос, почему Киреева, который ехал по приглашению Службы безопасности в здание СБУ, «в 200 метрах, не доезжая до здания», перехватывают сотрудники СБУ, «увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу».

Летом президент уволил Баканова с должности главы СБУ, ссылаясь на «неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу таких последствий».

На вопрос, связано ли это со смертью Киреева, глава ГУР ответил, что не знает, что именно имел в виду Зеленский, и комментировать его высказывания не может.

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.



Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.

5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.

Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно его наградил.