«Не смог ничего толком объяснить». Буданов рассказал о последнем разговоре с Бакановым после убийства разведчика Киреева

22 января, 10:39
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Кирилл Буданов (слева) и Денис Киреев (справа) (Фото:Wall Street Journal / ГУР Минобороны Украины)

Кирилл Буданов (слева) и Денис Киреев (справа) (Фото:Wall Street Journal / ГУР Минобороны Украины)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разговаривал в последний раз с тогдашним руководителем Службы безопасности Иваном Бакановым именно после убийства СБУ участника украинско-российских переговоров в Беларуси, сотрудника ГУР Дениса Киреева.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Буданов опроверг сообщения СМИ о якобы «дружеских отношениях» Киреева и Баканова, заявив, что это «не совсем соответствует действительности». По его словам, они имели «определенную коммуникацию», а сам Киреев был закрытым сотрудником и имел связи с «очень многими» людьми по всему миру.

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Глава украинской разведки говорит, что после его убийства разговаривал с Бакановым, во время которого экс-глава СБУ «не смог ничего толком объяснить» — тот разговор был последним.

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Комментировать заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка об убийстве Киреева из-за нехватки координации между ГУР и СБУ Буданов не захотел. Однако он рассказал, что знал Киреева с 2009 года и категорически отверг версию о возможности его работы на Россию.

«Я как руководитель спецслужбы уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом[…] Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры[…] И весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах», — сказал Буданов.

По его словам, следствие, которое ведет Госбюро расследований, должно ответить на вопрос, почему Киреева, который ехал по приглашению Службы безопасности в здание СБУ, «в 200 метрах, не доезжая до здания», перехватывают сотрудники СБУ, «увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу».

Летом президент уволил Баканова с должности главы СБУ, ссылаясь на «неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу таких последствий».

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На вопрос, связано ли это со смертью Киреева, глава ГУР ответил, что не знает, что именно имел в виду Зеленский, и комментировать его высказывания не может.

Американское издание The Wall Street Journal 18 января опубликовало большое расследование о Кирееве, в котором сказано, что он работал в сфере финансов, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова ценными разведданными о российском вторжении. По словам Буданова, если бы не Киреев, российские оккупанты, скорее всего, захватили бы Киев.

Весной 2021 года Буданов попросил Киреева использовать его контакты в сферах финансов и безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку, и тот согласился. Руководитель ГУР также сказал, что Киреев первым в Украине забил тревогу, когда осенью американские военные и разведка начали предупреждать Украину об угрозе полномасштабного вторжения РФ.

Как пишет WSJ, 23 февраля 2022 года Киреев предупредил Буданова, что российский диктатор Путин отдал приказ о вторжении ранним утром 24 февраля, а также передал информацию о ключевой точке российской атаки, благодаря которой Украина перебросила дополнительные войска в гостомельский аэропорт.

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5 марта 2022 года стало известно, что Денис Киреев был застрелен в центре Киева — через несколько дней после того, как он присутствовал на первом раунде российско-украинских переговоров в Беларуси как консультант украинской делегации.

Тогда Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что у Службы безопасности Украины якобы были данные о государственной измене Киреева. Однако позже в ГУР Минобороны заявили, что Киреев погиб во время выполнения специальных заданий. Его имя упомянули вместе с еще двумя погибшими разведчиками. «Они погибли, защищая Украину, а их поступок приблизил нас к победе», — заявили в ГУР.

Киреева похоронили на Байковом кладбище рядом с первым министром иностранных дел Украины, а президент Владимир Зеленский посмертно его наградил.

https://www.youtube.com/watch?v=icoo06sO3cw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов Кирилл Буданов ГУР МО Денис Киреев

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