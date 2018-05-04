Деньги Януковича все еще хранятся в Ощадбанке - глава правления

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный подтвердил, что деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича все еще хранятся на его личном счете в государственном Ощадбанке.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Как и с любыми средствами, которые размещены в государственном Ощадбанке, на самом деле все хорошо. Банк — это такая структура, которая не предусматривает самодеятельности", — сказал Пышный.

Он добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе этих средств будет определяться после соответствующего решения суда по предусмотренной регламентом процедуре.

Напомним, что адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что на счетах государственного Ощадбанка у его подсудимого хранятся 31 млн 470 тыс гривен и 84 тыс 964 доллара.