Деньги Януковича все еще хранятся в Ощадбанке - глава правления

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Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный
Фото: Андрій Пишний via Facebook

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный подтвердил, что деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича все еще хранятся на его личном счете в государственном Ощадбанке.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Как и с любыми средствами, которые размещены в государственном Ощадбанке, на самом деле все хорошо. Банк — это такая структура, которая не предусматривает самодеятельности", — сказал Пышный.

Он добавил, что вопрос о дальнейшей судьбе этих средств будет определяться после соответствующего решения суда по предусмотренной регламентом процедуре.

Напомним, что адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что на счетах государственного Ощадбанка у его подсудимого хранятся 31 млн 470 тыс гривен и 84 тыс 964 доллара.

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