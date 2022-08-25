Арестованные средства сына Януковича передадут украинской разведке — ГУР 25 августа, 17:13 Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что средства будут направлены на закупку технических средств (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Суд постановил перечислить 304 миллиона гривен Александра Януковича на нужды украинской разведки. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

«Более 300 миллионов гривен сына беглого президента будет использованы на борьбу с российским агрессором», — пишет ГУР в Telegram.

Отмечается, что сотрудники Офиса Генпрокурора инициировали принудительное изъятие имущества старшего сына президента-беглеца Виктора Януковича, включая арестованные средства ПАО Всеукраинский банк развития в размере 304 млн гривен.

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«Недавно суд постановил перечислить вышеперечисленные средства ГУР Минобороны Украины», — говорится в сообщении.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что средства будут направлены на закупку технических средств и поспособствуют уничтожению вражеских сил.

Ранее Евросоюз ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на агрессию России.

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