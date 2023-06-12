Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выделят денежную помощь — Верещук
Ирина Верещук (Фото:ОП)
Правительство выделит денежную помощь людям, которые пострадали в результате российского теракта на Каховской ГЭС.
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в эфире телемарафона.
По ее словам, премьер-министр Денис Шмыгаль поставил неотложную задачу разработать проект постановления о денежной помощи жильцам, попавшим в зону бедствия. Верещук уточнила, что это постановление будет разработано до завтра.
«Речь идет о денежной помощи, а не только о компенсации через е-відновлення… Это будет одноразовая денежная помощь», — сказала она.
Министр не уточнила, какой будет размер этой денежной помощи.
По ее словам, эвакуированные жители подтопленной Херсонской области получат право на получение помощи в качестве внутренне перемещенных лиц.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.