«Абсолютные герои». Зеленский и Залужный поздравили военных с Днем защитников и защитниц Украины 14 октября, 08:58 Украина отмечает День защитников и защитниц в условиях полномасштабной войны с РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили военных с Днем защитников и защитниц Украины.

«Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы», — написал Зеленский в своем Telegram.

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Он также опубликовал видео с кадрами борьбы украинских военных за свою страну.

Залужный поблагодарил военнослужащих за службу.

«Мы выбрали путь воинов и идем вперед, защищаем и возвращаем свое. Весь мир восторженно смотрит на нас. Поздравляю с праздником и благодарю за службу!» — написал он в своем Twitter.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В этом году этот день страна встречает в условиях полномасштабной войны с РФ. Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, но украинские военные шаг за шагом освобождают украинские территории.

Накануне Дня защитников и защитниц Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, так как РФ попытается испортить праздник для украинцев.